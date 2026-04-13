Yamal crede alla rimonta del Barça e si carica con LeBron James: "Lui ne ha fatte di storiche"

Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di domani sul campo dell'Atletico Madrid, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo il 2-0 subito a domicilio dai blaugrana all'andata: "Siamo una squadra e dovremo dare il massimo, cercheremo di rimontare assieme ai nostri compagni".

LeBron James è un'ispirazione? Perché ha condiviso una sua immagine sui social?

"Sicuramente è una delle mie ispirazioni, assieme a mia mamma che è una che ha sempre lottato. Comunque sì, LeBron è tra quegli sportivi che ha fatto rimonte storiche".