PSG-Luis Enrique, accordo vicino: entro la fine della stagione può arrivare il rinnovo

Il Paris Saint-Germain si muove per blindare Luis Enrique. Il rinnovo del contratto dell’allenatore spagnolo fino al 2030 è sempre più vicino e potrebbe essere ufficializzato già entro la fine della stagione. Secondo quanto riportato da RMC Sport, le trattative tra le parti proseguono da mesi ma nelle ultime settimane hanno subito una netta accelerazione, portando a un’intesa di massima ormai quasi definita. L’obiettivo del club parigino è chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile per consolidare il progetto tecnico.

Al centro delle discussioni non c’è tanto l’aspetto economico, quanto la dimensione personale e il benessere dell’allenatore. Luis Enrique, che si è ambientato bene a Parigi dopo aver guidato il club alla conquista della prima UEFA Champions League della sua storia, considera fondamentale l’equilibrio familiare e la qualità della vita quotidiana. Il PSG sta supportando il tecnico anche nella gestione logistica, a partire dalla ricerca di una nuova abitazione più vicina al centro della capitale. Attualmente residente a Saint-Germain-en-Laye, l’allenatore e la sua famiglia avrebbero manifestato il desiderio di un contesto più comodo e dinamico.

Parallelamente, si discute anche di un importante adeguamento salariale che lo collocherebbe tra gli allenatori più pagati d’Europa, anche se lo stesso Luis Enrique non avrebbe mai dato particolare peso a questo aspetto. Già nel 2025 il club aveva esteso il contratto fino al 2027, insieme a diversi giocatori chiave come Achraf Hakimi, Vitinha e Nuno Mendes. Ora l’idea è quella di allineare ulteriormente la stabilità del progetto, anche in collaborazione con il direttore sportivo Luis Campos. L’eventuale rinnovo fino al 2030 rappresenterebbe un segnale forte di continuità per il progetto parigino, che punta a consolidare una nuova era di successi dopo la storica affermazione europea.