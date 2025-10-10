Maguire-Man United, avanti insieme? Il difensore è in scadenza, ma si tratta il rinnovo

Il Manchester United è al lavoro per prolungare il contratto di Harry Maguire, in scadenza al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club inglese ha avviato i primi colloqui con l’entourage del difensore per discutere il futuro del 32enne, con un incontro faccia a faccia che avrebbe gettato le basi per un possibile accordo di rinnovo.

Maguire, approdato a Old Trafford nell’estate del 2019 dal Leicester per una cifra record di 80 milioni di sterline, ha vissuto alti e bassi nel corso della sua avventura in maglia Red Devils. Ma la gestione tecnica di Ruben Amorim sembra aver restituito fiducia e solidità al centrale inglese, adesso apprezzato tanto per il contributo in campo quanto per la leadership all’interno dello spogliatoio.

Nonostante in questa stagione abbia collezionato soltanto tre presenze da titolare nelle otto gare disputate dallo United, il club riconosce l’importanza della sua esperienza e dell’impatto positivo sul gruppo. Ulteriori incontri tra le parti sono già stati programmati, con la volontà condivisa di trovare un’intesa. Il Manchester United, dunque, punta a mantenere Maguire come punto di riferimento anche per le prossime stagioni, in un progetto che unisce continuità, esperienza e rinnovata ambizione.