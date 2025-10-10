Mahrez annuncia: "Dopo il Mondiale lascerò l'Algeria. Non sono mica Cristiano Ronaldo"

Riyad Mahrez non lascia spazio ai dubbi sul suo futuro con la nazionale algerina. Dopo la vittoria per 3-0 contro la Somalia che ha regalato all’Algeria la qualificazione matematica al Mondiale 2026, l’attaccante dell’Al-Ahli ha parlato con la consueta schiettezza del suo futuro in nazionale: “No, sarà il mio ultimo Mondiale. Non sono Cristiano Ronaldo, amico”, ha detto sorridendo ai giornalisti. “Darò tutto quello che ho per rappresentare l’Algeria nel miglior modo possibile”.

Con questa vittoria, l’Algeria diventa la quarta nazionale africana a strappare il pass per la rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, raggiungendo Marocco, Tunisia ed Egitto. Per i “Fennecs” sarà la quinta partecipazione a una Coppa del Mondo, dopo quelle del 1982, 1986, 2010 e 2014.

La qualificazione ha un sapore particolare dopo le ultime delusioni: l’esclusione dal Mondiale 2018 e soprattutto la beffa del 2022, quando il Camerun eliminò l’Algeria all’ultimo secondo dei playoff disputati a Blida, sotto la guida di Djamel Belmadi.