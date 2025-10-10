Ufficiale Monaco, esonerato l'allenatore Hutter: c'è l'annuncio dell'eurorivale della Juventus

Si chiude con un inatteso esonero l'avventura di Adi Hutter sulla panchina del Monaco. L'allenatore austriaco, voluto nel luglio 2023 dal direttore sportivo Thiago Scuro, lascia il Principato dopo due stagioni caratterizzate da risultati significativi ma anche da un'eccessiva incostanza. Arrivato con la fama di tecnico votato al bel gioco grazie all'esperienza all'Eintracht Francoforte in Bundesliga, Hütter aveva subito centrato un ottimo secondo posto al debutto, a soli nove punti dal PSG. L'anno successivo, pur scivolando al terzo posto finale, era riuscito a blindare la preziosa qualificazione diretta alla Champions League.

Nonostante questi traguardi, l'inizio della terza stagione ha visto il club del Principato al quinto posto dopo sette gare, un bilancio ritenuto insufficiente e accompagnato da numerose critiche. L'imprevedibilità della squadra - capace di tenere testa al Manchester City, ma anche di subire un'umiliazione per 1-4 contro il Club Brugge - ha pesato sulla decisione.

Il Monaco ha ufficializzato la separazione con un comunicato in piena sosta per le Nazionali. Per Hütter, il derby contro il Nizza (2-2) è stato l'ultimo atto: in due anni ha collezionato 93 panchine, con un bilancio di 49 vittorie, 18 pareggi e 26 sconfitte. Il sostituto sarà Sébastien Pocognoli, prossimo a lasciare l'Union-St Gilloise.