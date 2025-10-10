Polster attacca San Marino: "Una nazionale di pizzaioli, mai visto squadre così scarse"

La serata che avrebbe dovuto celebrare un momento storico per il calcio austriaco si è trasformata in un piccolo caso mediatico. Nella vittoria per 10-0 contro San Marino, Marko Arnautovic ha messo a segno quattro gol diventando il miglior marcatore di sempre della nazionale austriaca, con 45 reti in 128 presenze, superando così Toni Polster, fermo a 44 gol in 95 partite tra il 1982 e il 2000.



L’ex bomber di Austria Vienna, Siviglia e Colonia, oggi 61enne, ha accolto il sorpasso con parole che hanno lasciato trasparire un pizzico di amarezza. “Avevo detto che avrebbe battuto il record, sono contento per lui”, ha dichiarato Polster, non senza però ricordare: “Marko ha giocato molte più partite internazionali di me”.

Il suo commento, tuttavia, è rapidamente degenerato in una critica dura nei confronti dell’avversario di giornata. L’ex attaccante non ha risparmiato giudizi pesanti su San Marino: “Questa squadra non ha posto sulla scena internazionale. È una squadra da pizzaioli, non una nazionale. Non ho mai visto una squadra così scarsa”.