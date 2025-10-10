Barcellona a caccia di un difensore: Schlotterbeck e Inacio troppo cari, si guarda in Francia

La partenza di Inigo Martinez ha lasciato un vuoto non indifferente nella retroguardia del Barcellona. Nonostante il rientro di Ronald Araujo abbia portato stabilità, l'addio del difensore basco non ha solo alleggerito il monte ingaggi, ma ha ridotto anche la competitività e il rigore in difesa.

Le recenti sconfitte contro il PSG in Champions League (2-1) e il pesante 4-1 subito a Siviglia in Liga hanno palesato i limiti attuali di una squadra che difficilmente vedrà grandi scossoni nell'immediato. La dirigenza, tuttavia, ha già gli occhi puntati sul calciomercato estivo, dove si prevedono mosse significative, soprattutto per la difesa. L'obiettivo primario è un difensore centrale mancino di alto livello: i nomi sulla lista, come Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Gonçalo Inácio (Sporting CP), sono però proibitivi. Le strette maglie del Fair Play Finanziario costringono il club a calcoli da farmacista, impedendo acquisti onerosi.

Per questo, il Barça sta virando sui giovani talenti. L'attenzione, secondo Sport, si è spostata in Francia, precisamente sul Nantes, dove sta brillando Tylel Tati. Il diciassettenne, arrivato solo nel luglio 2023 e titolare in Ligue 1 (6 presenze), ha firmato proprio ieri il suo primo contratto da professionista fino al 2028. Le sue doti fisiche (1.92m), la velocità e la compostezza hanno impressionato gli osservatori catalani. Tati è visto come un investimento a lungo termine per i campioni di Spagna.