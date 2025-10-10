Brasile, manita alla Corea del Sud: Ancelotti trascinato da Estevao, Rodrygo e Vinicius
Un Brasile scintillante schianta la Corea del Sud con un netto 5-0 in amichevole, mettendo in mostra un potenziale offensivo notevole sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il protagonista assoluto della serata è il giovanissimo Estevao, esterno del Chelsea di soli diciotto anni, che ha illuminato il match con una doppietta di pregevole fattura. Il primo acuto arriva al 13' a coronamento di una splendida azione corale, mentre il raddoppio personale, e il terzo per i verdeoro, arriva in apertura di ripresa al 47'.
Ma non c'è solo la gioventù di Estevao a brillare. Le stelle del Real Madrid hanno infatti fatto la loro parte con una prestazione incisiva: Rodrygo ha timbrato il cartellino due volte, segnando prima del riposo (41') e subito dopo l'intervallo (49'), contribuendo a un avvio di secondo tempo fulminante. A mettere il sigillo sulla manita ci ha pensato Vinicius Jr., autore del colpo del k.o. al 77'.
Già qualificato per il Mondiale 2026, il Brasile prosegue con fiducia il suo tour di amichevoli asiatiche. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Paraguay, un altro partecipante al prossimo Mondiale, la Seleção è attesa martedì da un altro test contro il Giappone. Per quanto riguarda gli 'italiani', venti minuti in campo per Carlos Augusto, subentrato al 70' a Santos.