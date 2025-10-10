Georgia, Kvaratskhelia: "Ringrazio il PSG che mi ha permesso di tornare al 100%"

Alla vigilia della sfida contro la Spagna, in programma domani sera alle 20:45 a Elche e valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa lanciando un messaggio di fiducia e determinazione.

Il talento georgiano, reduce da un infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare diverse gare con il Paris Saint-Germain, tra cui la delicata sfida di Champions League contro il Barcellona, ha confermato di aver recuperato pienamente la forma. “È fantastico che abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci. Voglio ringraziare il mio club, il PSG, che mi ha aiutato molto a tornare al 100% - ha dichiarato Kvaratskhelia -. Mi sono allenato duramente per essere pronto e dare il massimo per la mia nazionale”.

Il numero 7 georgiano ha poi ribadito l’obiettivo comune del gruppo: “Faremo tutto il possibile per qualificarci al Mondiale. Conosciamo l’importanza di queste partite e speriamo di seguire al meglio le indicazioni del nostro allenatore”.