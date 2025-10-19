Tutti pazzi per Rogers: Chelsea davanti a PSG e Liverpool, ma l'Aston Villa spara altissimo

Il nome di Morgan Rogers è destinato a infiammare la prossima finestra di mercato invernale. Il trequartista dell’Aston Villa, autore di una stagione da 14 gol e 16 assist la scorsa stagione, anche quest'anno si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della Premier League. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club europei, ma il sodalizio di Birmingham non ha alcuna intenzione di svenderlo: la richiesta è di circa 80 milioni di sterline, una cifra che rappresenta una vera e propria prova di forza.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Chelsea è attualmente in pole position per assicurarsi il giocatore. Il club londinese lo considera un elemento strategico nella pianificazione della rosa per il 2026. Non solo i Blues, però: anche Paris Saint-Germain e Liverpool monitorano la situazione con grande attenzione. I parigini, rimasti impressionati da una sua prestazione nella scorsa stagione, stanno valutando un’offerta, mentre i Reds mantengono vivi i contatti.

L’Aston Villa, dal canto suo, ha già respinto in estate un tentativo del Manchester City e non sembra disposto a cedere facilmente. Il futuro di Rogers resta dunque incerto, ma una cosa è chiara: il talento inglese è pronto per il grande salto, e l’asta tra i giganti d’Europa è appena cominciata.