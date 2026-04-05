Monaco, quattro mesi dopo riecco Pogba: l'ex Juventus torna tra i convocati con il Marsiglia

Buone notizie in casa Monaco alla vigilia di uno snodo importante della stagione. Dopo un lungo stop durato quattro mesi per uno stiramento al polpaccio, Paul Pogba è pronto a rientrare tra i convocati per la gara contro il Marsiglia, valida per la ventottesima giornata di Ligue 1.

Il ritorno del centrocampista francese era stato anticipato nei giorni scorsi dall’allenatore Sébastien Pocognoli e ha trovato conferma nella lista ufficiale diramata dal club. Un recupero significativo per l’ASM, che riaccoglie così un elemento di grande esperienza e qualità in un momento cruciale della corsa alle posizioni di vertice.

Non tutte le notizie, però, sono positive. Per la sfida contro il Marsiglia, infatti, restano indisponibili Caio Henrique e Vanderson, due assenze che limitano le opzioni sulle fasce per il tecnico. Il rientro di Pogba rappresenta comunque un’iniezione di fiducia per il Monaco, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a restare agganciato alla zona podio. Dopo mesi difficili, il francese è pronto a ripartire. E ora toccherà al campo dire quanto potrà incidere nel finale di stagione.