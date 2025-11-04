Portogallo, maglia in onore di Eusebio per il 60° anniversario del suo Pallone d'Oro

Nuova iniziativa per onorare la leggenda di Eusebio in occasione del 60° anniversario della sua vittoria del Pallone d'Oro. Il Portogallo indosserà nelle prossime sfide una maglia completamente nera, proprio in onore della "Pantera Negra": "La Federazione Portoghese di Calcio (FPF), in collaborazione con PUMA, ha svelato martedì un'edizione speciale della divisa del Portogallo in nero e oro. L'iniziativa celebra il leggendario Eusébio, la "Pantera Nera", in occasione del 60° anniversario della sua vittoria del Pallone d'Oro nel 1965. Esiste un solo Eusébio, la cui grandezza è palpabile nelle storie, visibile nei video e percepibile nel modo in cui i giocatori attuali tentano di imitare le sue movenze. Sessant'anni dopo essere stato incoronato come miglior giocatore d'Europa, la collezione "Puma King" ne porta avanti l'eredità, vestita di nero e oro e firmata con le due parole che facevano tremare le difese avversarie: "Pantera Negra".

Posizionata tra la nostalgia e la cultura calcistica contemporanea, questa edizione unisce finiture premium, ispirazione storica e un design audace e sofisticato. La base nera, arricchita da eleganti dettagli dorati, evoca il soprannome iconico di Eusébio e la ricca storia del calcio portoghese, creando al contempo un look sorprendente che unisce diverse generazioni. Limitata a 1965 unità – a segnare l'anno della conquista del Pallone d'Oro – la versione Authentic è già personalizzata con il numero 13 sul fronte e sul retro, un omaggio al numero iconico di Eusébio. La divisa presenta il logo PUMA Cat e l'emblema della FPF in materiale dorato, un colletto e polsini in maglia di alta qualità e la firma "Pantera Negra" sul retro, a celebrare la sua presenza eterna. La collezione include anche un giubbotto da inno personalizzato.

Marco Mueller, Senior Director di Product Line Management Performance Apparel di PUMA, ha commentato: "L'eredità di Eusébio attraversa le generazioni e questa divisa-omaggio riflette la sua influenza duratura nel calcio portoghese e nello sport mondiale. Unendo il design ispirato alla tradizione con l'innovazione moderna, celebriamo non solo una leggenda del calcio, ma anche la cultura e la passione che rendono il gioco intramontabile."

João Medeiros Cardoso, direttore generale di FPF Comercial, ha aggiunto: "Eusébio rappresenta passione, talento e orgoglio per il Portogallo. Sessant'anni dopo il Pallone d'Oro, la sua eredità è viva, ispirando non solo coloro che hanno conosciuto la sua grandezza, ma anche le future generazioni. La FPF e PUMA onorano questa leggenda con un kit unico che unisce tradizione e innovazione, plasmando il futuro del calcio portoghese."

Flora Bruheim, vedova di Eusébio, ha espresso profonda emozione: "Quando PUMA ci ha contattato e ha spiegato l'idea, mi sono sentita onorata. Eusébio aveva un rapporto molto stretto con il brand e un'amicizia sincera con il fondatore. Veder celebrare la sua memoria in un progetto così bello e significativo mi riempie di orgoglio. Sono certa che Eusébio sarebbe molto felice di questo omaggio."

La Nazionale A maschile del Portogallo indosserà e utilizzerà questa divisa speciale per un unico incontro, il 16 novembre, all'Estádio do Dragão di Porto, contro l'Armenia. Per celebrare il lancio, PUMA organizzerà un evento speciale al Loft Marvilla il 15 novembre, con un'esposizione sulla storia di Eusébio, partite 1 contro 1 e la presenza di leggende portoghesi. L'Edizione Speciale "Pantera Negra" è disponibile a partire da martedì 4 novembre presso la Portugal Store, il negozio ufficiale della Nazionale, su puma.com e presso partner di vendita selezionati in tutto il mondo".