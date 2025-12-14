Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky

Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
Oggi alle 00:11
Michele Pavese

Ricardo Quaresma, leggenda del calcio portoghese e famoso per le sue giocate spettacolari. soprattutto per la "trivela", ritorna sotto i riflettori… virtualmente. Il campione d’Europa con il Portogallo nel 2016 è stato inserito dalla EA Sports come uno degli "Eroi" del nuovo videogioco EA FC 26, lanciato ufficialmente il 26 settembre. Un riconoscimento che non ha solo valore simbolico per l’ex internazionale, ma che realizza anche il sogno del figlio Ricky, entusiasta di poter finalmente giocare con il padre nel gioco.

In un’intervista esclusiva a Record Gaming, Quaresma ha confessato la sua soddisfazione: "Essere incluso tra i giocatori che hanno fatto la storia del calcio è bellissimo. Mi rende felice poter apparire anche per le nuove generazioni, così che possano conoscere chi sono e cosa ho fatto". L’ex giocatore di Sporting e Porto ha raccontato con affetto la reazione del figlio: "Era sempre a chiedermi perché non fossi nel gioco. Ora sarà finalmente contento, potrà giocare con me".

Pur lontano dai campi dal 2022, Quaresma resta attivo nel mondo del calcio, partecipando a tornei internazionali e partite benefiche. Questa nuova fase della vita, più libera e senza vincoli, gli piace: "Posso fare quello che voglio, senza regole o ordini da seguire. Nel calcio professionistico non era così, oggi posso decidere per me stesso". Non è mancata una battuta sulla sua immagine digitale: appassionato di tatuaggi, Quaresma scherza sul fatto che controllerà ogni dettaglio del suo corpo nel gioco, pronto a lamentarsi se qualcosa non sarà fedele alla realtà.

