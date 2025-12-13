Figo si gioca il Mondiale: "Il Portogallo pensa ad arrivare in finale. Spagna altra candidata"

Il Mondiale 2026 è noto, in attesa di scoprire chi passerà ai playoff di marzo. Intanto però la Spagna è stata inserita nel Gruppo H e l'icona del calcio portoghese Luis Figo ha analizzato gli accoppiamenti con Arabia Saudita, Capo Verde e Uruguay. Mentre nella migliore delle ipotesi, in finale, potrebbe incrociare proprio la Nazionale di Cristiano Ronaldo.

Da ambasciatore di Betfair, l'ex Barcellona e Real Madrid crede fermamente che le Furie Rosse siano tra le grandi favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, come già accaduto nel 2010. "È una delle principali candidate ad arrivare lontano", le prime parole riportate da MARCA. Anche se il torneo riserva sempre difficoltà e sorprese: "Non so se vincerà, perché questo non si può prevedere ora. Ma senza dubbio la Spagna è una delle nazionali con maggiori possibilità di diventare campione".

Rispetto all'edizione di in Sudafrica, però, Figo non pensa ad una rivincita tra Portogallo e Spagna qualora dovessero ritrovarsi in finale: "Sono anni diversi, momenti diversi nella vita dei giocatori. La speranza del Portogallo è riuscire ad arrivare in finale e vincere, è a questo che pensa", riconosce l'ex Inter. In generale invece ha indicato anche quattro solidi candidati per il trionfo al Mondiale: "Credo nelle possibilità di Brasile, Argentina, Portogallo e Spagna. In fin dei conti il sorteggio è una lotteria e bisogna battere tutti gli avversari che ti capitano per raggiungere l’obiettivo finale, che è diventare campioni del mondo.

L'edizione del torneo iridato negli Stati Uniti, in Messico e Canada però attirerà l'attenzione del pianeta calcio perché di fatto potrebbe essere l'ultima volta che due campioni come Leo Messi e Cristiano Ronaldo si incrocino in una fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Nonché l'ultima apparizione di entrambe le leggende del calcio in una competizione di questo livello: "Si affronterebbero due delle migliori selezioni del mondo", riconosce Figo. "Con in più l’attrattiva di un nuovo duello tra Messi e Cristiano. Tuttavia, in questo momento non sono altro che supposizioni".