Rosenior a Londra, lo Strasburgo si allena senza tecnico: c'è O'Neil per la sostituzione

Sembra ormai questione di ore la separazione tra Liam Rosenior e lo Strasburgo. L’allenatore inglese, 33 anni, arrivato sulla panchina del club alsaziano nell’estate 2024, è pronto a diventare il prossimo tecnico del Chelsea. Rosenior si è già recato a Londra per firmare il contratto che lo legherà ai Blues, accompagnato dal presidente del Racing, Marc Keller, e dal direttore sportivo David Weir.

Intanto, lo Strasburgo si è allenato stamattina senza il tecnico e gran parte dello staff, guidata dagli assistenti Filipe Coelho e Jean-Marc Kuentz, a conferma che Rosenior è ormai vicino a dire addio. Il club francese è già al lavoro per individuare il sostituto. In cima alla short-list ci sono due nomi: Eric Ramsay, attuale tecnico dei Minnesota United in MLS, e Gary O’Neil, ex allenatore del Wolverhampton. Nei prossimi giorni i dirigenti dovranno condurre le trattative e decidere chi guiderà la squadra nella seconda parte della stagione.