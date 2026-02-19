Chelsea, Cucurella ko. Rosenior afflitto: "Peccato, è uno dei migliori terzini sinistri al mondo"

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha presenziato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Burnley per presentare la sfida di Premier League. Il successore di Maresca, al momento vanta 8 vittorie su 11 partite disputate dalla panchina dei Blues, ancora in corsa in FA Cup e qualificato agli ottavi di Champions League.

Ma prima importanti aggiornamenti su Marc Cucurella, infortunato alla coscia e out dall'ultimo match contro l'Hull City: "Non posso dare tempistiche esatte per Marc. Ha subito un infortunio al bicipite femorale poco prima dell'intervallo nella sfida contro il Leeds", la precisazione di Rosenior. "È un vero peccato perché è un giocatore eccezionale, uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Tuttavia abbiamo Jorrel [Hato, ndr] e Malo [Gusto, ndr] che possono ricoprire quel lato del campo. Abbiamo ottimi elementi in grado di sopperire alla sua assenza. Prima torna, meglio è".

Invece è andato in scena un confronto costruttivo tra l'attuale capitano del Chelsea Reece James e John Terry, icona e simbolo del club londinese: "Al cento per cento. John è una leggenda di questo club. Quando hai a disposizione persone con l'esperienza e i trofei che ha vinto John, è una risorsa incredibile a cui Reece può attingere", ha spiegato il tecnico inglese. "È davvero un aspetto positivo. Si può imparare da chiunque, ma imparare da persone che hanno vissuto certe situazioni e hanno vinto tutto è la strada migliore".