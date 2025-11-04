Serbia, i convocati del nuovo CT Paunovic: in lista cinque italiani, presente anche Jovic

Il nuovo allenatore della nazionale serba, Veljko Paunović, ha annunciato la lista dei giocatori per le partite contro Inghilterra e Lettonia, valide per per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Paunović ha annunciato la sua prima squadra dopo la nomina ad allenatore il 30 ottobre. Ha sostituito Dragan Stojković, dimessosi dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Albania a Tirana il mese scorso. L'elenco comprende:

Portieri: Predrag Rajković (Al Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth), Veljko Ilić (Viđev Lođ).

Difensori: Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa Belgrado), Veljko Milosavljević (Bournemouth), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristic (Celta), Aleksa Terzić (Salisburgo).

Centrocampisti: Saša Lukić (Fulham), Ivan Ilic (Torino), Marko Grujić (AEK Atene), Nemanja Gudelj (Siviglia), Aleksandar Stanković (Club Brugge), Vanja Dragojevic (Partizan), Andrija Živković (PAOK), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Filip Kostić (Juventus), Luka Ilic (Ovijedo), Lazar Samardžić (Atalanta).

Attaccanti: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atene), Petar Ratkov (Salisburgo), Aleksandar Katai (Stella Rossa Belgrado), Nemanja Radonjić (Stella Rossa Belgrado).

La Serbia giocherà il 13 novembre a Londra contro l'Inghilterra e tre giorni dopo a Leskovac contro la Lettonia, le ultime due partite del Gruppo K nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. La nazionale balcanica è terza in classifica con 10 punti, otto in meno dell'Inghilterra, prima in classifica e già qualificata per la Coppa del Mondo, e uno in meno dell'Albania, seconda in classifica e qualificata ai play-off.