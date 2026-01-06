Strasburgo, Gary O'Neil sostituirà Rosenior: una scelta all'insegna della continuità

Il vuoto lasciato da Liam Rosenior sulla panchina dello Strasburgo è destinato a durare poco. Dopo la partenza del tecnico inglese verso il Chelsea, lo Strasburgo ha già individuato il profilo chiamato a raccoglierne l’eredità: salvo sorprese, sarà Gary O’Neil il nuovo allenatore del club alsaziano.

Il nome dell’ex tecnico di Bournemouth e Wolverhampton era in cima alla lista dei candidati e le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma. Le trattative tra le parti sono in fase avanzata e la volontà comune è quella di chiudere rapidamente l’operazione, per garantire continuità tecnica in un momento delicato della stagione. Sul principio dell’accordo, filtra ottimismo: restano da sistemare solo gli ultimi dettagli. O’Neil prenderà così il posto di Rosenior, richiamato a Londra per assumere un ruolo più ambizioso al Chelsea, club di punta del consorzio BlueCo, che controlla anche il Racing. Proprio BlueCo ha avuto un ruolo centrale nella scelta del nuovo allenatore. La decisione, infatti, non porta la firma diretta del presidente Marc Keller, ma nasce all’interno del gruppo dirigente del consorzio, con Behdad Eghbali, numero uno di Clearlake Capital, grande estimatore del tecnico inglese.

La strategia ricalca quella già adottata con Rosenior: puntare su un allenatore giovane ma con esperienza in Premier League, considerato ad alto potenziale, e offrirgli lo Strasburgo come piattaforma ideale per crescere e dimostrare il proprio valore. Il club francese si conferma così una sorta di "laboratorio" del progetto BlueCo, dove sviluppare talenti non solo in campo, ma anche in panchina.