Ufficiale Strasburgo, nessuna sorpresa: il successore di Rosenior è Gary O'Neil

Lo Strasburgo ha annunciato la nomina di Gary O’Neil come nuovo allenatore della prima squadra. Il 42enne ex centrocampista offensivo vanta un’esperienza di alto livello: oltre 500 partite professionistiche in Inghilterra tra Premier League e Championship. Da tecnico, O’Neil ha guidato 88 partite in Premier League alla guida di Bournemouth e Wolverhampton. Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento domani e sarà in panchina sabato, in occasione della trasferta di Coppa di Francia contro l’Avranches.

Il neoallenatore ha dichiarato: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo club straordinario e non vedo l’ora di cominciare. Il Racing ha una storia unica, una passione incredibile, una grande resilienza e tifosi fedeli che vogliono vedere la squadra esprimere un calcio spettacolare e ottenere risultati. Abbiamo un gruppo di giocatori di grande qualità e obiettivi chiari e ambiziosi per la stagione. La mia priorità è lavorare sodo con la squadra e dare tutto per il successo del club".

Anche il presidente Marc Keller ha espresso soddisfazione: "Sono molto felice di accogliere Gary O’Neil al Racing. È un allenatore esigente e riconosciuto, con un approccio moderno al calcio, perfettamente in linea con il nostro progetto sportivo".