ufficiale Due vittorie in sette partite, Reja non è più il tecnico dell'ND Gorica

vedi letture

È durata poco più di un mese e mezzo l'avventura di Edoardo Reja sulla panchina dell'ND Gorica. Il club sloveno ha annunciato la separazione dal 77enne tecnico italiano e i suoi assistenti: "Reja ha guidato il Gorica in 7 partite e durante questo periodo ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Anche i suoi assistenti Sergio Porrini e Luigi Febbrari vanno via con lui. Ringraziamo Reja per i suoi sforzi e gli auguriamo buona fortuna per le sue sfide future". Già nominato il suo successore, il 50enne Agron Salja.