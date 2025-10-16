Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Xavi: "Pallone d'Oro più che meritato per Dembelé. Spagna? Tra le favorite al Mondiale"

Xavi: "Pallone d'Oro più che meritato per Dembelé. Spagna? Tra le favorite al Mondiale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:11Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La Spagna sarà una delle nazionali favorite al trionfo nel Mondiale del 2026. Parola di Xavi Hernandez, ex stella della Roja e del Barcellona, oggi allenatore, intervistato da Foot Mercato: "La Spagna ha appena vinto l'Europeo e dispone di un gruppo che lavora insieme a Luis de la Fuente da anni. Stanno facendo un ottimo lavoro e hanno giocatori in ogni ruolo che possono fare la differenza. C'è tanto talento, con calciatori competitivi ed esperti, molti dei quali hanno già vinto tutto. Certo, il Mondiale è un torneo diverso, ma li vedo molto forti. Luis de la Fuente sta svolgendo un lavoro eccellente e ha la fiducia necessaria per fare la differenza. Hanno giocatori decisivi in attacco, un centrocampo solido e una difesa che combina esperienza e gioventù. Sarà davvero difficile battere la Spagna".

Noti delle differenze tra il modo di giocare delle nazionali e quello dei grandi club europei, in termini di stile di gioco?
"No, non direi. La Spagna è molto simile al Barça e ad altre squadre che vogliono avere il possesso della palla e essere protagoniste. Luis de la Fuente non è uno che si limita a difendere; vuole pressare alto, mantenere il possesso e giocare nella metà campo avversaria. È un allenatore offensivo. È vero che, in certe situazioni, sanno anche difendere bene quando sono in vantaggio, gestendo il gioco e ripartendo in contropiede con giocatori come Lamine e Nico. Sono forti anche in transizione, dominano in tutti gli aspetti del gioco. Ma, in generale, la Spagna è una squadra molto offensiva, che desidera dominare e controllare la partita. Guardare la Spagna giocare è un vero piacere per gli spettatori".

Vedi delle somiglianze tra il modo di giocare del tuo Barça con Luis Enrique e quello dell'attuale PSG?
"Sì, sono abbastanza simili. Entrambi vogliono avere il possesso della palla e essere protagonisti. Luis Enrique, ad esempio, è un allenatore che non concepisce la ritirata; desidera pressare per tutti i 90 minuti. Hansi Flick, invece, gioca con una linea difensiva molto alta, e ogni tecnico ha il suo approccio. Ma c'è una grande somiglianza con ciò che cercano il Barça e il Paris Saint-Germain".

Ousmane Dembélé ha appena vinto il Pallone d'Oro. Lo vedi come un giocatore maturato che gioca in modo diverso rispetto a quando ha iniziato?
"Ousmane è un giocatore eccezionale, lo sapevamo fin dal suo arrivo al Barcellona. Abbiamo visto tutto il suo potenziale e abbiamo lavorato duramente per farlo sentire a suo agio e felice. Ha dimostrato una grande capacità di crescita e una vera voglia di imparare, e con noi ha fatto progressi notevoli. Poi è arrivata l'offerta del Paris Saint-Germain, si è trasferito a Parigi ed è esploso completamente. Ora è felice lì, si sente la stella della squadra e del progetto. Inoltre, hanno vinto la Champions League, dove ha brillato con tanti gol e assist. Ha fatto davvero la differenza. È un giocatore straordinario e il Pallone d'Oro è più che meritato".

Articoli correlati
Xavi svela: "Al Barcellona volevamo fortemente Luis Diaz, ecco perché l'affare saltò"... Xavi svela: "Al Barcellona volevamo fortemente Luis Diaz, ecco perché l'affare saltò"
Dembelé Pallone d'Oro, Xavi 4 anni fa disse: "Può essere il migliore al mondo" Dembelé Pallone d'Oro, Xavi 4 anni fa disse: "Può essere il migliore al mondo"
Postecoglou, nuova vita in Arabia? L'Al Ahli ci pensa, riflessioni anche su Xavi... Postecoglou, nuova vita in Arabia? L'Al Ahli ci pensa, riflessioni anche su Xavi
Altre notizie Calcio estero
"Sempre detto che sarei stato buon presidente", Figo svela il segreto dietro al suo... "Sempre detto che sarei stato buon presidente", Figo svela il segreto dietro al suo messaggio
Bayern Monaco, Kane: "I tedeschi sono semplici, umili e con un forte senso dell'umorismo"... Bayern Monaco, Kane: "I tedeschi sono semplici, umili e con un forte senso dell'umorismo"
Pickford, una vita all'Everton: il portiere della nazionale inglese rinnova fino... UfficialePickford, una vita all'Everton: il portiere della nazionale inglese rinnova fino al 2029
Kaio Jorge nella bufera: gesto delle manette all'arbitro, ora rischia un maxi-squalifica... Kaio Jorge nella bufera: gesto delle manette all'arbitro, ora rischia un maxi-squalifica
Real Madrid, che rompicapo per Xabi Alonso: Bellingham va inserito, ma chi fare fuori?... Real Madrid, che rompicapo per Xabi Alonso: Bellingham va inserito, ma chi fare fuori?
Xavi: "Pallone d'Oro più che meritato per Dembelé. Spagna? Tra le favorite al Mondiale"... Xavi: "Pallone d'Oro più che meritato per Dembelé. Spagna? Tra le favorite al Mondiale"
Il Brasile e Ancelotti tornano in Francia: fissata amichevole con la Tunisia a Lille... Il Brasile e Ancelotti tornano in Francia: fissata amichevole con la Tunisia a Lille
Borussia Dortmund, Kovac carico in vista del Bayern Monaco: "Ecco cosa serve per... Borussia Dortmund, Kovac carico in vista del Bayern Monaco: "Ecco cosa serve per batterli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
2 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
3 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
4 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
5 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.1 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.2 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.3 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
Immagine top news n.4 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.5 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.6 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.7 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al meglio"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Spero che il Cosenza lotti per la B. Perugia? È subentrata la paura"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il fratello di Parisi: "Fabiano non si scoraggia. Futuro alla Fiorentina? Sì, sta benissimo lì"
Immagine news Serie A n.2 Carnesecchi: "Gattuso ci fa giocare con il sorriso. Playoff? Siamo ansiosi, non vediamo l'ora"
Immagine news Serie A n.3 Mutu Academy nuova affiliata della Fiorentina. Il Fenomeno: "È un grande orgoglio"
Immagine news Serie A n.4 Bilancio Juventus, tutte le novità. Il Milan perde Rabiot: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Slittamento "fantasioso" e ipotesi stage: cosa può fare la Serie A per aiutare la Nazionale
Immagine news Serie A n.6 Adani: "Inter, Ausilio non sbaglia un colpo. Como progetto sano perché non è italiano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Parlanti out con il Pescara, ha avuto un problema muscolare"
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: arriva il primo esonero. L'Empoli ufficializza Dionisi
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Tutino corre verso il derby: possibile convocazione con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta: "Verreth ha qualche problemino fisico, per Nikolaou nulla di grave"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati su Barak: "Deve fare la differenza a prescindere. Ha la mia stima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Cuomo: "È troppo presto per guardare la classifica, sono passate solo nove partite"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Immagine news Serie C n.3 Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Ferraris: "Noi e il Catania meritiamo categorie superiori, siamo carichi"
Immagine news Serie C n.5 Carpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al meglio"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, sabato la Nord sciopera 15': "Non saremo mai complici o servi di Esciua"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Europa Cup, tutti i risultati del secondo turno: domani il sorteggio degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.2 Bayern Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: Beccari non sarà della partita
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, Acuti: "Nessuna preoccupazione, solo il rammarico per il ko contro il Milan"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gama nuova capo delegazione dell'Italia: "Darò il mio contributo come facevo da calciatrice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?