Real Madrid, che rompicapo per Xabi Alonso: Bellingham va inserito, ma chi fare fuori?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:26Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Dopo la vittoria per 3-1 sul Villarreal, Xabi Alonso aveva parlato in conferenza stampa del rientro di Jude Bellingham, tornato in campo dopo un periodo di recupero. L’inglese, subentrato nella ripresa, ha offerto una prova incoraggiante, sfiorando il gol e mostrando segnali di crescita nel ruolo di trequartista, quello che lo aveva consacrato nella passata stagione.

Il tecnico del Real Madrid ha già confermato dunque che Bellingham tornerà presto protagonista: “Con due settimane di allenamento sarà pronto. Sarà fondamentale nella prossima fase della stagione”. Parole che lasciano intendere un ritorno da titolare già dopo la sosta, in vista di un ottobre intenso per i Blancos.

Ma la gestione del talento inglese non è priva di interrogativi. Dopo l’opaca prestazione nel derby contro l’Atlético, Xabi ha evitato di ammettere apertamente che non ripeterebbe quell’undici, ma il suo sorriso in conferenza è sembrato eloquente. Ora, secondo As, il nodo principale riguarda l’assetto tattico: 4-3-3 o 4-4-2 a rombo?

Con Güler, Tchouameni, Valverde e il rientrante Vinicius in grande forma, il sacrificato potrebbe essere il giovane Mastantuono. L’obiettivo di Alonso è chiaro: reinserire Bellingham senza squilibrare il pressing e l’intensità del gruppo. Le prossime settimane, con sfide contro Getafe, Juventus e Barcellona, diranno se il Real saprà ritrovare la sua miglior versione con il numero 5 al centro del progetto.

