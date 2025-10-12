Xavi svela: "Al Barcellona volevamo fortemente Luis Diaz, ecco perché l'affare saltò"

Negli ultimi anni, il nome di Luis Diaz è spesso stato accostato al Barcellona, ma solo ora arrivano le conferme di quanto fosse reale l’interesse blaugrana. In un’intervista concessa a Gol Caracol, Xavi Hernandez, ex allenatore del Barça, ha svelato che l’esterno colombiano era uno dei suoi obiettivi prioritari di mercato durante la sua gestione.

“Luis Díaz era un calciatore che volevamo fortemente. Tuttavia, la situazione economica del club era quella che era: molto complicata. Non potevamo permettercelo”, ha spiegato Xavi, riferendosi alle difficoltà finanziarie che hanno limitato il potere d’acquisto del club catalano negli ultimi anni.

L’allenatore spagnolo ha comunque espresso grande ammirazione per l’attaccante, oggi protagonista al Bayern Monaco dopo l’esperienza al Liverpool, dove ha contribuito alla conquista dell’ultimo titolo di Premier League: “È un giocatore di livello mondiale, capace di cambiare le partite con la sua velocità, i suoi gol, i suoi assist. E in più è un grande lavoratore, uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe in squadra”.