Yamal se la ride, un gol e 2 assist in Barcellona-Espanyol: "Bisogna mandare giù"

Quinta vittoria consecutiva del Barcellona contro l'Espanyol, nel derby catalano non c'è storia. Gli ultimi cinque duelli tra le due principali squadre di Barcellona si sono tinti di blaugrana e ieri sera allo Spotify Camp Nou è arrivato un poker, valevole per la 31ª giornata di LaLiga. Un successo preziosissimo, Hansi Flick e i suoi ragazzi hanno staccato il Real Madrid in classifica di 9 punti di vantaggio e ora il titolo ha preso una direzione molto netta e chiara.

Uno dei giocatori più ammalianti ieri sera è stato Lamine Yamal. Il talento di Rocafonda con la maglia numero 10 sulle spalle ha dato continuità ad un momento eccezionale a livello personale (un gol e due assist), aiutando il Barcellona a chiudere il match 4-1. Nel post-partita il 18enne spagnolo ha sbeffeggiato i rivali sui social network: "Barcellona è blaugrana!! Bisogna mandare giù, come sempre", le parole su Instagram, con una sua foto mentre festeggiava il gol.

Anche Gavi ha festeggiato il successo pubblicamente e ha inviato un messaggio di entusiasmo ai tifosi del Barça in vista della partita di Champions contro l'Atletico Madrid: "Ancora un anno il derby è blaugrana! Ora tutti insieme per la rimonta di martedì, ci daremo la vita, questo è sicuro!", ha pubblicato il centrocampista con la maglia numero 6. Una cosa è certa: ora è tutto nelle mani di Flick e della squadra il discorso LaLiga, mentre per continuare il proprio cammino in Champions League servirà ribaltare lo 0-2 proprio al Metropolitano.