Il Barça crede nella "remuntada": Yamal posta immagine di Lebron James delle finals 2016

Il Barcellona ha subito una pesante sconfitta nella sfida dei quarti d'andata di Champions League. Uno 0-2 a domicilio che ha acceso critiche e discussioni, soprattutto sui social, dove molti tifosi hanno puntato il dito contro Lamine Yamal, ritenuto incapace di trascinare la squadra in un momento decisivo.

Nel match disputato allo Spotify Camp Nou, la squadra di Hansi Flick è apparsa in difficoltà, subendo il controllo degli avversari. A decidere la sfida sono stati i gol di Julián Álvarez e Alexander Sørloth, mentre il talento del giovane spagnolo non è bastato a cambiare l’inerzia della partita. Nelle scorse ore, quasi a voler suonare la carica per una possibile "remuntada", Yamal ha modificato la propria immagine profilo su Instagram, scegliendo un riferimento simbolico a LeBron James. Un messaggio chiaro: credere nella rimonta, anche quando tutto sembra perduto.

Il richiamo è alla storica finale NBA 2016, quando LeBron trascinò i Cleveland Cavaliers a rimontare da 1-3 contro i Golden State Warriors, conquistando un titolo considerato impossibile. Un gesto simbolico che racconta la mentalità di Yamal: non arrendersi, reagire alle critiche e provare a scrivere una storia simile anche con il Barcellona. Un segnale forte anche per i tifosi, che credono più che mai alla rimonta.