Ufficiale Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women

Era l'11 dicembre, e in casa Juventus Women Anna Mallardi firmava il suo primo contratto da professionista; adesso, un altro step in avanti, perché da oggi la calciatrice è stata ufficialmente aggregata alla prima squadra bianconera guidata da mister Max Canzi.

A rendere noto il tutto, la stessa società, con la nota che di seguito riportiamo:

"Poco più di un mese fa, era l'11 dicembre, Anna Mallardi aveva compiuto un grande passo firmando il suo primo contratto da professionista con la Juventus.

Oggi, sabato 24 gennaio, ne compie un altro importantissimo in quanto viene aggregata alla Prima Squadra di Massimiliano Canzi.

Una grande notizia per lei e per il Club, ma sicuramente non una sorpresa vedendo il suo percorso di crescita in bianconero. Anna, infatti, già nell’estate del 2024, a soli quindici anni, aveva preso parte alla prestigiosa tournée negli Stati Uniti con le "grandi". Un’esperienza che l’aveva messa sotto i riflettori, confermando la sua maturità nonostante la giovanissima età. Maturità che Mallardi ha ampiamente dimostrato anche in Primavera, giocando sotto età e recitando un ruolo da protagonista nella formazione Under 19 guidata da Marco Bruzzano che nella passata stagione ha conquistato campionato e Coppa Italia di categoria, oltre alla prestigiosa Viareggio Women's Cup.

Questo ulteriore step, dunque, rappresenta la chiusura di un cerchio e l'inizio di un nuovo capitolo. Il giusto premio per la dedizione mostrata in campo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Un punto di inizio, sicuramente, e non un punto di arrivo.

Congratulazioni, Anna!".