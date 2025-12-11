Ufficiale Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028

Prosegue il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che guarda da anni anche alla squadra Primavera come spazio per far crescere e coltivare i talenti del futuro: a conferma della bontà del percorso compiuto fino a oggi è arrivato il primo contratto da professionista per Anna Mallardi.

La giovane calciatrice bianconera, portiere classe 2009, ha firmato un accordo che la legherà alla Juventus Women fino al 30 giugno 2028, raggiungendo così un importante traguardo in questo suo percorso iniziato da tre anni a Torino.

La passata stagione, a soli 15 anni, è stata aggregata al gruppo della Prima Squadra in tournée negli Stati Uniti, oltre a essere convocata per le amichevoli estive internazionali contro Zurigo e Borussia Dortmund e a essere spesso coinvolta negli allenamenti della Juventus Women.

Non solo: il 21 gennaio 2024 ha ricevuto la prima convocazioni nel campionato Primavera, mentre nella scorsa annata ha fatto parte della squadra Under 19 che ha vinto campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup.