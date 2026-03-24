Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo svizzero

Yann Sommer continua a essere un elemento di discussione in casa Inter. Il portiere svizzero saluterà i nerazzurri a fine stagione, vista la scadenza del contratto, ma il suo peso nell’annata della squadra di Cristian Chivu continua a non risultare particolarmente positivo.

Il gol subito dalla Fiorentina, al netto degli errori dei suoi compagni (Barella in primis) nasce anche da una respinta corta. Non certo la prima, nel campionato dell’ex Bayern Monaco. Sui dati di Sommer si è soffermata la pagina Instagram specializzata goalkepeermania, che cita dati Opta. Sommer, nello specifico, avrebbe effettuato soltanto 8 respinte “sicure” - cioè che non rimettano il pallone nella disponibilità dell’avversario - a fronte di 14 “in zona pericolosa”, cioè centrali o corte. È un dato qui doppio rispetto a quello di suoi colleghi: Svilar, per esempio, è a 22 pericolose contro 32 sicure, Falcone a 26/33 e De Gea a 17/30.

Positiva, viceversa, la percentuale in presa: il 41,2% delle parate di Sommer si conclude con una presa. Dato più alto degli altri due in top 3, Maignan (30,7) e Caprile (19,9).