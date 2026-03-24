Ravenna senza tifosi al seguito per la terza volta di fila. Il club: "Auspichiamo sia l'ultima"
Il Ravenna per la terza trasferta di fila non potrà contare sul supporto dei propri tifosi. La Prefettura di Perugia ha infatti disposto il divieto di vendita ai residenti nella provincia romagnola in vista della sfida di domenica contro il Gubbio. Lo comunica la stessa società giallorossa con una nota in cui auspica di poter riavere i proprio sostenitori al seguito in occasione delle ultime gare della stagione.
"Il Ravenna FC informa i propri sostenitori che, in seguito al provvedimento emanato dalla Prefettura di Perugia, è stata disposta la chiusura della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ravenna in occasione della gara Gubbio – Ravenna FC, in programma domenica 29 marzo. - si legge nella nota - La decisione, adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, impedirà per la terza volta consecutiva ai tifosi giallorossi residenti nella provincia di Ravenna di assistere all’incontro.
La società è costretta a prendere atto delle disposizioni emanate e, in coerenza con quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni, rinnova il proprio rammarico per un provvedimento che priva la squadra del sostegno diretto dei propri tifosi. Il Ravenna FC auspica che questo possa rappresentare l’ultimo episodio di questo tipo, con l’auspicio di poter affrontare la fase decisiva della stagione con il fondamentale supporto della propria tifoseria al seguito".