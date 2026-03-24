Padova, oggi il primo allenamento di Breda. Clima teso e stadio blindato per timore di contestazioni

L'avvio dell'avventura sulla panchina del Padova per Roberto Breda inizia in un clima teso e blindato. Dopo la contestazione dei tifosi di sabato scorso, quando fuori dallo stadio Euganeo sono stati scanditi molti cori contro il direttore sportivo Massimo Mirabelli e a favore del tecnico Matteo Andreoletti poi esonerato, nella giornata di oggi lo stadio cittadino ha visto la presenza numerosa di forze dell'ordine e agenti della Digos nel timore di nuove contestazioni all'arrivo del nuovo tecnico. Lo riferisce Trivenetogoal.it.