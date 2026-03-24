Lukaku lascia il Belgio, il Napoli: "Rientra per ottimizzare la condizione". Milan nel mirino
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Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio per fare rientro a Castelvolturno. Dopo l’annuncio della federazione belga, che ha scritto di “rispettare la sua decisione e augurargli il meglio”, arriva anche la conferma del Napoli.
Sui propri canali ufficiali, il club azzurro ha infatti scritto: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica”.
Alla ripresa del campionato, la squadra di Antonio Conte è attesa da una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà. Lunedì 6 aprile, infatti, gli azzurri saranno di scena a San Siro alle 20,45 con il Milan.
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