Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite"

Il giorno della verità si sta avvicinando. Josh Magennis, attaccante di 35 anni rappresenterà l'Irlanda del Nord nello spareggio per i Mondiali contro l'Italia questo giovedì sera a Bergamo. O tutto o niente in 90 minuti, con la vincente ad attendere la diretta rivale - una tra Galles e Bosnia Erzegovina - nella finale playoff successiva.

"Riguarda solo essere pronti per il tuo momento. Il calcio è un gioco di momenti", ha anticipato nell'intervista a BBC Sport il centravanti del CT O'Neill. "So che è una partita di 90 minuti ma è una gara piena di momenti e quando arriveranno, devi essere abile ad approfittarne. Se stai aiutando i tuoi compagni di squadra o per te a livello individuale". Il giocatore dell'Exeter City, nonché uno dei veterani della sua Nazionale con 86 presenze all'attivo, ha proseguito: "Se lo fai collettivamente più volte rispetto a quanto faranno loro, allora 9 volte su 10 vinci la partita", il segreto svelato da Magennis. "Io credo che ci siamo fisicamente, la tattica la curiamo sempre con il nostro allenatore. Come altre cose dentro la partita. Quindi, se hai l'opportunità di vestire questa maglia verde e bianca, ne trai il massimo vantaggio".

Comunque andrà il dentro-fuori con l'Italia, sarà una "notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite" ha dichiarato la prima punta dell'Irlanda del Nord. "È una di quelle notti che diventa punto fermo nel tuo cuore e nella tua memoria. Noi proveremo a fare il nostro meglio per farcela, così quando ci volteremo indietro, come abbiamo fatto nel 2016, avremo dei bei ricordi insieme invece che rimpianti, scuse e dubbi".