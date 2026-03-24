Ternana, Fazio verso la conferma fino a fine stagione. Ma c'è il nodo del patentino

I prossimi giorni saranno decisivi per la panchina della Ternana. Dopo l'esonero di Fabio Liverani infatti il club umbro ha individuato in Pasquale Fazio, tecnico delle giovanili, la soluzione più concreta per l'immediato con la sua promozione in prima squadra ad interim in attesa di trovare un altro profilo, ma adesso le cose sarebbero cambiate. Secondo quanto riferito dai media locali infatti la società rossoverde sarebbe soddisfatta dal lavoro svolto dall'ex difensore tanto che potrebbe decidere di confermarlo fino al termine della stagione.

Un'ipotesi rafforzata anche dal fatto che alcuni dei possibili sostituti – Roberto Breda e Pierpaolo Bisoli – si sono sistemati in Serie B con il primo che è approdato a Padova e il secondo alla Reggiana. Da risolvere ci sarebbe la questione del patentino visto che Fazio non è in possesso della Licenza UEFA A, ma il club potrebbe chiedere una deroga federale per sessanta giorni o affiancargli una figura che sia abilitata ad allenare in Serie C.

Nel frattempo la società sta lavorando anche per rinforzare l’area tecnica, cercando una figura di supporto (tra i profili valutati ci sono Ferrarese, Artico, Botturi e Matteassi) che possa aiutare l’allenatore siciliano in questa fase delicata.