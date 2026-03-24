Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"

Justin Bijlow è tornato in breve tempo nel giro della nazionale olandese. Il portiere del Genoa, dopo aver collezionato 9 presenze consecutive da titolare, è stato convocato dagli Orange, complice anche il forfait di Robin Roefs. Si è trasferito in Serie A a gennaio, conquistando subito il posto da titolare sotto la guida di Daniele De Rossi, preferito al 33enne Nicola Leali. "Si vede quanto velocemente possano cambiare le cose nel calcio", ha raccontato nell'intervista ad Algemeen Dagbladil 28enne.

Per appena 200mila euro il Grifone si è aggiudicato il suo nuovo numero uno. E Bijlow sta già familiarizzando con il capoluogo ligure dopo nemmeno due mesi dallo sbarco: "Mi sento a casa in Italia. Genova è una città fantastica. Quando ho firmato, sentivo che sarei diventato presto il primo portiere e, infatti, quattro giorni dopo il mio arrivo stavo già giocando", ha confidato il portiere olandese. Al Feyenoord ha dovuto fare i conti con problemi fisici, ma al Genoa sta ritrovando minuti importanti e fiducia.

E la chiamata dell'Olanda da parte del CT Koeman. "Dopo nove partite con il Genoa, eccomi di nuovo qui con l'Olanda. Sì, ovviamente è sorprendente. Se qualche settimana fa mi avessi detto che sarebbe successo, ti avrei dato del pazzo". Ora ha un nuovo obiettivo personale, anche in vista del Mondiale estivo: "In nazionale devo farmi valere sul campo d'allenamento. A causa dell'infortunio di Robin (Roefs, ndr), ora si è liberato un posto. Ho esordito proprio contro la Norvegia, l'avversario di venerdì. Sono felice di essere in forma e devo rimanerci. Devo allenarmi duramente, mantenere questo livello e crescere ancora", ha concluso Bijlow.