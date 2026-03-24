Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"

Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:47Serie A
Yvonne Alessandro

Justin Bijlow è tornato in breve tempo nel giro della nazionale olandese. Il portiere del Genoa, dopo aver collezionato 9 presenze consecutive da titolare, è stato convocato dagli Orange, complice anche il forfait di Robin Roefs. Si è trasferito in Serie A a gennaio, conquistando subito il posto da titolare sotto la guida di Daniele De Rossi, preferito al 33enne Nicola Leali. "Si vede quanto velocemente possano cambiare le cose nel calcio", ha raccontato nell'intervista ad Algemeen Dagbladil 28enne.

Per appena 200mila euro il Grifone si è aggiudicato il suo nuovo numero uno. E Bijlow sta già familiarizzando con il capoluogo ligure dopo nemmeno due mesi dallo sbarco: "Mi sento a casa in Italia. Genova è una città fantastica. Quando ho firmato, sentivo che sarei diventato presto il primo portiere e, infatti, quattro giorni dopo il mio arrivo stavo già giocando", ha confidato il portiere olandese. Al Feyenoord ha dovuto fare i conti con problemi fisici, ma al Genoa sta ritrovando minuti importanti e fiducia.

E la chiamata dell'Olanda da parte del CT Koeman. "Dopo nove partite con il Genoa, eccomi di nuovo qui con l'Olanda. Sì, ovviamente è sorprendente. Se qualche settimana fa mi avessi detto che sarebbe successo, ti avrei dato del pazzo". Ora ha un nuovo obiettivo personale, anche in vista del Mondiale estivo: "In nazionale devo farmi valere sul campo d'allenamento. A causa dell'infortunio di Robin (Roefs, ndr), ora si è liberato un posto. Ho esordito proprio contro la Norvegia, l'avversario di venerdì. Sono felice di essere in forma e devo rimanerci. Devo allenarmi duramente, mantenere questo livello e crescere ancora", ha concluso Bijlow.

Articoli correlati
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 30ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 30ª giornata
Genoa, Bijlow: "Ho sentito da subito la fiducia di tutti. Con la Roma possiamo far... Genoa, Bijlow: "Ho sentito da subito la fiducia di tutti. Con la Roma possiamo far bene"
Genoa, Bijlow chiude la porta: secondo clean sheet consecutivo per i rossoblù Genoa, Bijlow chiude la porta: secondo clean sheet consecutivo per i rossoblù
Altre notizie Serie A
Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo... Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo svizzero
Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"... Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"
Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle... Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite"
Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con... Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"
Nazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire TMW NewsNazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire
L'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"... TMWL'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"
"Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivogliono... "Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivogliono
Fulco: "Così abbiamo convinto Balotelli e Douglas Costa. Pjanic? Vedremo..." TMWFulco: "Così abbiamo convinto Balotelli e Douglas Costa. Pjanic? Vedremo..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fine di un'era: Momo Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione
Immagine top news n.1 Allarme Bastoni, anche oggi a parte. Out pure Tonali e Politano: le ultime sull'Italia
Immagine top news n.2 Open VAR, Tonolini sulla mano di Pongracic: "Assolutamente non punibile. Decisione corretta"
Immagine top news n.3 Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"
Immagine top news n.4 Galles-Bosnia, è già polemica: accuse di sabotaggio. Al centro del caso l'ex Roma Tahirovic
Immagine top news n.5 Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino
Immagine top news n.6 Bologna, confermate le lesioni muscolari per Odgaard e Pobega: i tempi di recupero
Immagine top news n.7 Rudiger obiettivo della Juventus. Ma gli ostacoli per il tedesco sono tanti e diversi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.2 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.4 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo svizzero
Immagine news Serie A n.2 Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"
Immagine news Serie A n.3 Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite"
Immagine news Serie A n.4 Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"
Immagine news Serie A n.5 Nazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire
Immagine news Serie A n.6 L'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Castori sugli ultimi cambi di allenatore: "Chi è fuori accetta tutto pur di non restare fermo"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani risponde alle critiche: "Insigne e Brugman prima non si potevano prendere"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Ferrari su Ghedjemis: "A gennaio è rimasto per conquistare la promozione"
Immagine news Serie B n.4 Padova, oggi il primo allenamento di Breda. Clima teso e stadio blindato per timore di contestazioni
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro senza tifosi al seguito ad Avellino. Arriva lo stop alla trasferta dopo i fatti di Cesena
Immagine news Serie B n.6 Ferrari: "Diakité alla Juve Stabia scelta giusta. Su Bondo e Ghedjemis..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna senza tifosi al seguito per la terza volta di fila. Il club: "Auspichiamo sia l'ultima"
Immagine news Serie C n.2 Lupo: "Seconde squadre? Non sempre propedeutiche. Al Cosenza diversità di vedute"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti: "Nei playoff non arrivare da favoriti può essere un vantaggio"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Fazio verso la conferma fino a fine stagione. Ma c'è il nodo del patentino
Immagine news Serie C n.5 Fontana: "Arezzo-Ascoli può cambiare tutto. Playoff? Ho visto uscire anche le big"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Curcio e gli allenatori Bocchetti e Tedesco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.3 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Le italiane in NWSL: esordio con assist per Girelli. Prima rete stagionale per Cantore
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince