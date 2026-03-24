TMW Allarme Bastoni, anche oggi a parte. Out pure Tonali e Politano: le ultime sull'Italia

S'è conclusa la seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l'Italia di Gennaro Gattuso, una seduta caratterizzata da una lunga partitella contro una squadra delle giovanili dell'Empoli. A due giorni dalla sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord, la Nazionale ha svolto seduta a porte chiuse per preparare al meglio il match contro i britannici. Più di qualche dubbio di formazione accompagnerà il commissario tecnico fino all'immediato pre-partita, quello principale riguarda la presenza al centro della difesa di Alessandro Bastoni. Anche questo pomeriggio il calciatore dell'Inter fermo dallo scorso 8 marzo per un infortunio alla tibia non era in gruppo per prendere parte alla seduta. A questo punto aumentano le possibilità per uno tra Federico Gatti e Alessandro Buongiorno di sostituirlo dal primo minuto. Chi al suo fianco? Ci sarà Riccardo Calafiori sul centro-sinistra, oggi regolarmente in campo. Sulla via del definitivo recupero anche Gianluca Mancini che oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo.

Non s'è allenato col resto del gruppo Sandro Tonali, centrocampista che sta gestendo l'infortunio rimediato scorsa settimana contro il Barcellona. Anche oggi il calciatore del Newcastle ha svolto differenziato, è in gestione e fiducioso di recuperare per il match di giovedì sera.

E Politano? Dopo essersi fermato ieri a metà allenamento l'esterno destro del Napoli - che ha mostrato un cerotto sul polpaccio sinistro - oggi non è sceso in campo col resto del gruppo. A questo punto decisiva la rifinitura di domani: non dovesse farcela, uno tra Cambiaso e Palestra.

In attacco sicuro il forfeit dell'infortunato Gianluca Scamacca, anche oggi assente. Gattuso è pronto a confermare la coppia Kean-Retegui dall'inizio.

Probabile formazione Italia

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Buongiorno (Gatti), Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.