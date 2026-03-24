Catanzaro senza tifosi al seguito ad Avellino. Arriva lo stop alla trasferta dopo i fatti di Cesena

Il Catanzaro dovrà fare a meno dei propri tifosi per la sfida contro l'Avellino programmata per l'11 aprile. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia calabrese a seguito degli scontro nel pre partita della gara di Cesena di domenica scorsa.

In quell'occasione i due gruppi di tifosi erano entrati in contatto dando luogo a momenti di tensione che avevano portato all'intervento delle forze dell'ordine. Il provvedimento dunque si inserisce nell'ambito delle misure preventive finalizzate a garantire l’ordine pubblico e comporterà, di fatto, l’assenza del tifo organizzato giallorosso nella prossima trasferta in Campania. Lo riferisce Lacnews24.it spiegando che non è ancora chiaro se il divieto resterà circoscritto solo alla prossima trasferta o sarà esteso anche in occasione di quelle successive.