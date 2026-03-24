Ufficiale Fine di un'era: Momo Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione

Mohamed Salah ha annunciato tramite un video sui social che chiuderà la sua avventura con il Liverpool al termine della stagione 2025-26, mettendo la parola fine a un capitolo straordinario durato nove anni.

Il numero 11, arrivato dalla Roma nell’estate del 2017, ha voluto condividere personalmente la notizia con i tifosi per rimarcare il proprio rispetto e la propria gratitudine nei loro confronti. Durante la sua permanenza, Salah si è consacrato come uno dei più grandi giocatori della storia del club, contribuendo alla conquista di due titoli di Premier League, della Champions League, della FIFA Club World Cup, della UEFA Super Cup, della FA Cup e di due League Cup, oltre alla FA Community Shield.

Con 255 gol in 435 presenze, Salah occupa il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds e ha vinto la Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, accumulando numerosi riconoscimenti individuali. Nonostante l’annuncio, Salah resta concentrato sulla stagione in corso, determinato a ottenere i migliori risultati possibili con il Liverpool. Le celebrazioni arriveranno più avanti, quando saluterà ufficialmente Anfield: lascerà un segno indelebile nella storia del club e nel cuore dei tifosi.