Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"

Scontro quasi diretto quello che ha affrontato oggi il Como Women, che ha pareggiato 1-1 con la Lazio la sfida della 12ª giornata del campionato di Serie A Femminile, che si è giocata al 'Fersini' di Formello.

Come riportano i canali ufficiali del club, a margine del confronto ha parlato mister Stefano Sottili: "Credo che, per le occasioni create, meritassimo qualcosa in più. Le opportunità più nitide sono state sui nostri piedi e dispiace non aver raccolto il bottino pieno, soprattutto in casa di una squadra forte come la Lazio. Non solo, veniamo da due gare in cui abbiamo raccolto solo un punto e questo ci dà rammarico, considerando lo sforzo fatto dalle ragazze e la qualità del gioco espresso. C’è dispiacere perché abbiamo creato tante situazioni potenzialmente pericolose, ma in alcune occasioni non siamo riuscite a concludere in porta. Detto questo, mi piace sottolineare la prestazione positiva della squadra: l’ho detto anche domenica scorsa, con questo tipo di prestazioni i risultati arriveranno".

Il discorso si sposta poi in generale al campionato: "Il torneo si conferma molto equilibrato, fatta eccezione per la Roma che sta vivendo una stagione straordinaria. La crescita delle squadre medio-piccole ha ridotto il divario con quelle che fino a poco tempo fa erano considerate le big, rendendo la Serie A Women più competitiva e spettacolare. Questo innalzamento del livello generale rappresenta un vantaggio anche per il commissario tecnico Soncin, che può contare su un numero sempre maggiore di giocatrici pronte a contribuire anche in Nazionale".

A proposito di big, prossimo impegno contro la Juventus: "Proveremo a fare un’altra prestazione positiva. Sarebbe bello raccogliere finalmente qualcosa in più".