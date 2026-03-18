Champions League, tutti i risultati degli ottavi di finale: il Liverpool centra la rimonta

Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L'Inghilterra perde 4 squadre per strada ma in compenso ne tiene in corsa 2, fra cui il Liverpool che ha ribaltato il Galatasaray con un sonoro 4-0. La Spagna ora è la nazione più rappresentata con 3 giocatori. Con l'Atalanta esce anche l'ultima squadra italiana e la Serie A è l'unico campionato della Top 5 non rappresentato (in neretto le qualificate ai quarti di finale).

Sporting CP - Bodo/Glimt 5-0 dts (0-3)

34' Gonçalo Inacio, 61' Pedro Gonçalves, 78' rig. Suarez, 92' Araujo, 120' + 1 Rafael Nel

Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 (1-1)

36' Eze, 63' Rice

Chelsea - Paris Saint-Germain 0-3 (2-5)

6' Kvaratskhelia, 15 Barcola, 62' Mayulu

Manchester City - Real Madrid 1-2 (0-3)

22' rig. e 90' + 3 Vinicius, 41' Haaland

Barcellona - Newcastle 7-2 (1-1)

6' e 72' Raphinha, 15' e 28' Elanga, 18' Bernal, 45' + 7 rig. Yamal, 51' Fermin Lopez, 55' e 61' Lewandowski

Bayern Monaco - Atalanta 4-1 (6-1)

25' rig. e 54' Kane, 56' Karl, 70' Luis Diaz, 85' Samardzic

Liverpool - Galatasaray 4-0 (0-1)

25' Szoboszlai, 51' Ekitike, 53' Gravenberch, 62' Salah

Tottenham - Atlético Madrid 3-2 (2-5)

30' Kolo Muani, 52' e 90' rig. Simons, 47' Alvarez, 75' Hancko