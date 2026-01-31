Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"

Lunch match al 'Fersini' di Formello quello che attende il Como Women, impegnato domani contro la Lazio: gara valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A Femminile, e gara che è stata analizzata, in casa comasca, dal tecnico Stefano Sottili.

Ecco le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: "“Siamo esattamente a metà campionato, e il bilancio di questa prima parte di stagione è sicuramente positivo: essere a quattro punti dal terzo posto è un dato significativo per il lavoro che è stato fatto. È un campionato di grande equilibrio, lo dicono i numeri e la classifica, e a maggior ragione ogni partita è sempre molto incerta: allo stesso tempo non siamo totalmente soddisfatte dei risultati dell’ultimo periodo, perché per le prestazioni offerte la squadra avrebbe forse meritato di raccogliere qualcosa in più. La squadra però ha risposto sempre benissimo: veniamo infatti da due ottime prestazioni, e anche domani speriamo di fare una prova altrettanto gagliarda, ma accompagnata anche da un risultato positivo, perché affrontiamo un’avversaria che conosciamo bene, per come gioca, per il valore che ha e per le qualità che riesce a mettere in campo, sia dal punto di vista dell’organizzazione sia da quello delle singole calciatrici".

Aggiunge: "L’atteggiamento visto contro l’Inter è quello da cui dobbiamo ripartire. Perdere così fa male, ma dimostra che, nonostante le difficoltà, la squadra ci prova fino all’ultimo, anche con una rosa corta e con le differenze che ci sono. Dobbiamo avere la capacità di valutare e commentare prima di tutto la prestazione. Sappiamo che talvolta sono gli episodi a determinare il risultato: qualche volta vanno a favore, qualche volta contro, ma con questo atteggiamento sono convinto che prima o poi gireranno anche dalla nostra parte”.