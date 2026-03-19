Champions League, tutti i risultati e il quadro completo dei quarti di finale

Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L'Inghilterra perde 4 squadre per strada ma in compenso ne tiene in corsa 2, fra cui il Liverpool che ha ribaltato il Galatasaray con un sonoro 4-0. La Spagna ora è la nazione più rappresentata con 3 giocatori. Con l'Atalanta esce anche l'ultima squadra italiana e la Serie A è l'unico campionato della Top 5 non rappresentato.

Sporting CP - Bodo/Glimt 5-0 dts (0-3)

34' Gonçalo Inacio, 61' Pedro Gonçalves, 78' rig. Suarez, 92' Araujo, 120' + 1 Rafael Nel

Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 (1-1)

36' Eze, 63' Rice

Chelsea - Paris Saint-Germain 0-3 (2-5)

6' Kvaratskhelia, 15 Barcola, 62' Mayulu

Manchester City - Real Madrid

Barcellona - Newcastle 7-2 (1-1)

6' e 72' Raphinha, 15' e 28' Elanga, 18' Bernal, 45' + 7 rig. Yamal, 51' Fermin Lopez, 55' e 61' Lewandowski

Bayern Monaco - Atalanta 4-1 (6-1)

25' rig. e 54' Kane, 56' Karl, 70' Luis Diaz, 85' Samardzic

Liverpool - Galatasaray 4-0 (0-1)

25' Szoboszlai, 51' Ekitike, 53' Gravenberch, 62' Salah

Tottenham - Atlético Madrid 3-2 (2-5)

30' Kolo Muani, 52' e 90' rig. Simons, 47' Alvarez, 75' Hancko

Già noto il quadro dei quarti a seguito del sorteggio del 27 febbraio che ha delineato il cammino di tutte le squadre fino alla finale di Budapest. Partite d'andata il 7-8 aprile, ritorno il 15-16. Giocano il ritorno in casa le squadre meglio piazzate nella League Phase.

Paris Saint-Germain - Liverpool

Real Madrid - Bayern Monaco

Barcellona - Atlético Madrid

Sporting CP - Arsenal

Quarti che propongono sfide affascinanti, come PSG-Liverpool che è la rivincita degli ottavi di finale dell'anno scorso, dove la spuntarono i francesi ai calci di rigore. Real Madrid-Bayern mette in campo 21 Champions League/Coppe dei Campioni vinte. Barcellona-Atlético è un derby già andato in scena a livello europeo in due occasioni: in entrambi i casi a passare il turno sono stati i colchoneros. Curiosità: la partita arriverà pochi giorni dopo lo scontro diretto in campionato, che sarà sabato 4 aprile. Infine Sporting CP-Arsenal riporta a un nome: Viktor Gyokeres, l'uomo che con 39 reti l'anno scorso ha portato i biancoverdi a vincere il campionato portoghese. E che oggi segna per l'Arsenal.