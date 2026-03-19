La mossa disperata della Cremonese per la salvezza: esonerato Nicola, dentro Giampaolo

La Cremonese alla fine ha rotto gli indugi e preso la decisione, che era stata solo rinviata di qualche ora, di separare la propria strada da quella dell'allenatore Davide Nicola. Fatale la sconfitta per 4-1 nel monday night della 29^ giornata di Serie A, nello scontro diretto contro la Fiorentina, ma soprattutto la situazione pericolante in classifica, con il -3 dal Lecce e il -4 proprio dai viola dettati da un pericoloso digiuno di successi, che va avanti addirittura da dicembre.

Nell'arco di poche ore, la Cremonese ha esonerato Nicola e ufficializzato anche il suo sostituto. Partendo dalla prima mossa, il club grigiorosso all'ora di pranzo ha diramato un breve comunicato per rendere noto il cambio in panchina: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Al posto di Nicola, torna Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese, che aveva già guidato un decennio fa, nell'annata 2014/15. Sarà per lui l'11^ squadra di Serie A nella carriera da allenatore, eguagliati i due primatisti Malesani e Mazzone. Tra queste, l'ultima prima dei grigiorossi proprio quel Lecce che oggi è la squadra più vicina in classifica.

Questo il comunicato con cui la Cremonese ha fatto sapere di essersi affidata a Giampaolo: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".

Poco dopo, è stato reso noto anche lo staff di Giampaolo alla Cremonese.

Vice-allenatore: Francesco Conti

Allenatore dei portieri: Daniele Battara

Collaboratore tecnico: Fabio Micarelli

Preparatore atletico: Samuele Melotto

Match Analyst: Alcide Di Salvatore