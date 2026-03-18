Sudtirol, Castori: "Non avremmo meritato di perdere, buona prova di Pecorino"

Fabrizio Castori è piuttosto amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 maturata al Partenio-Lombardi contro l'Avellino. Il tecnico del Südtirol, pur deluso per il gol di Izzo, riconosce i meriti della sua squadra pur contrariato per le reti subite, un'anomalia per una retroguardia sempre molto attenta come quella biancorossa. "In Serie B si gioca ogni tre giorni, quindi l'alternanza dei giocatori ci sta e dobbiamo fare in modo che tutti si sentano partecipi di quello che facciamo", esordisce il tecnico. "I cambi erano preventivati. Pecorino va gestito bene.

L'anno scorso ha subito un'operazione chirurgica seria, ha fatto un ottimo secondo tempo e ha segnato. Secondo me è ancora in fase di crescita. Io mi soffermo sulla squadra e dico che secondo me non avremmo meritato di perdere. Non mi soffermo a parlare degli arbitri: il nostro rigore era netto. A me fa arrabbiare aver preso gol in contropiede sullo 0-0, sono cose che non devono accadere".