Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby

Completati i quarti di finale, è già noto il quadro dei quarti a seguito del sorteggio del 27 febbraio che ha delineato il cammino di tutte le squadre fino alla finale di Budapest. Partite d'andata il 7-8 aprile, ritorno il 15-16. Giocano il ritorno in casa le squadre meglio piazzate nella League Phase.

Paris Saint-Germain - Liverpool

Real Madrid - Bayern Monaco

Barcellona - Atlético Madrid

Sporting CP - Arsenal

Quarti che propongono sfide affascinanti, come PSG-Liverpool che è la rivincita degli ottavi di finale dell'anno scorso, dove la spuntarono i francesi ai calci di rigore. Real Madrid-Bayern mette in campo 21 Champions League/Coppe dei Campioni vinte. Barcellona-Atlético è un derby già andato in scena a livello europeo in due occasioni: in entrambi i casi a passare il turno sono stati i colchoneros. Curiosità: la partita arriverà pochi giorni dopo lo scontro diretto in campionato, che sarà sabato 4 aprile. Infine Sporting CP-Arsenal riporta a un nome: Viktor Gyokeres, l'uomo che con 39 reti l'anno scorso ha portato i biancoverdi a vincere il campionato portoghese. E che oggi segna per l'Arsenal.