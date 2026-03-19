Pescara, Gorgone: “ L'obiettivo che dicevo qualche tempo fa sembrava utopico ma ad oggi è più vicino”

Prestazione ai limiti della perfezione quella sfoderata questa sera dal Pescara, capace di imporsi con un netto 3-0 contro una diretta concorrente come la Virtus Entella. Grazie alle reti di Cagnano, Caligara e Insigne, e soprattutto a un atteggiamento feroce di chi ha fame di punti, i biancazzurri sono riusciti ad agganciare le rivali in classifica. La vittoria dell'Adriatico rilancia prepotentemente le ambizioni della squadra: ora la sfida salvezza è più aperta che mai.

Qui di seguito le parole di mister Gorgone ai microfoni di rete8: “ Siamo partiti in maniera meno arrembante del solito, arrivavamo dalla partita di Bolzano stanchi e arrabbiati e ho voluto dare fiducia ai giocatori che in questo momento stanno bene soprattutto mentalmente. In questa partita siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto, ci è andata bene su alcuni episodi a favore per fare goal ma è stata una vittoria matura. Probabilmente è stato un po’ largo come risultato ma siamo comunque stati bravi a gestire la partita, in difesa siamo stati strepitosi e poi sono uscite giocate importanti nei momenti cruciali della partita.”

Ha proseguito poi così Gorgone: “Siamo una squadra più attenta anche se in certi casi ci puniscono più facilmente. L'obiettivo che dicevo qualche tempo fa sembrava utopico ma ad oggi è più vicino, ma siamo sempre ultimi e domenica ci aspetta un’altra partita importante. Siamo una squadra che può cambiare senza dare punti di riferimento agli avversari. Ora ho bisogno di tutti i miei giocatori per la volata finale dove mancano 7 partite, oggi abbiamo visto l’obiettivo sempre più vicino”