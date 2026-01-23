Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno

Nella giornata di ieri si sono concluse le gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile, che hanno offerto sfide equilibrate e risultati ancora apertissimi in vista dei match di ritorno.

Il programma si era aperto martedì con il pareggio tra Milan Women e Fiorentina Women, che hanno chiuso sull’1-1 lasciando tutto in bilico per la qualificazione.

Mercoledì è stato il turno delle altre due sfide: colpo esterno dell’Inter Women, che ha superato 2-0 la Ternana Women, mentre il derby della Capitale tra Lazio Women e Roma Women si è chiuso senza reti, rinviando ogni verdetto alla gara di ritorno.

Il quadro dei quarti si è completato ieri con la vittoria esterna della Juventus Women, che si è imposta 2-1 sul campo del Napoli Women, conquistando un vantaggio prezioso in vista del secondo atto.

Con risultati ancora aperti su più campi, i match di ritorno promettono spettacolo e tensione, con

Quarti di finale

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ternana Women-Inter 0-2

26’ Detruyer, 57’ Glionna

Lazio-Roma 0-0

Giovedì 22 gennaio

Napoli Women-Juventus 1-2

17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)