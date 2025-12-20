Serie B, 17ª giornata: oggi in campo tutte le big del torneo. Il programma completo
Archiviato con il quarto successo consecutivo del Catanzaro e la settima giornata senza vittorie del Bari l'anticipo di ieri sera, la Serie B propone oggi il grosso del programma della 17ª giornata di campionato.
In campo troveremo, infatti, tutte le prime nove formazioni della graduatoria, con scontri diretti come Cesena-Juve Stabia e Modena-Venezia. Importanti anche i match che riguardano le formazioni in lotta per la salvezza, come quello che vedrà il Pescara ospitare all'Adriatico la Reggiana, quello della Sampdoria in scena all'Euganeo di Padova o quello dello Spezia ospite del Frosinone capoclassifica.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più