Bologna-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Chiffi, lo salva il Var"

Momento non facile per la classe arbitrale, in Supercoppa Italiana così come in Serie A. Dopo l'arbitraggio non proprio convincente tra Napoli e Milan nella prima semifinale, ieri è andata - se possibile - anche peggio nel successivo incontro tra Bologna e Inter. Il commento sulla direzione di questa gara, da parte del Corriere dello Sport, comincia così: "Se per mezz'ora c'era stata l'illusione su una possibile redenzione arbitrale dopo Napoli-Milan, già dalla prima vera decisione Chiffi mantiene la linea insufficiente del collega Zufferli".

Un episodio non valutato con le giuste tempistiche già nel primo tempo: "La serata araba prende la piega sbagliata al 33' pt quando Castro e Bisseck vanno a contendersi il pallone in area Inter: il difensore nerazzurro prova a prendere il pallone di testa, ma colpisce soltanto col braccio, che è in posizione punibile. Il richiamo del Var lo salva, ma ci mette comunque un bel po' a decidere allo schermo".

Non va meglio nella seconda parte del match: "Nella ripresa commette un altro errore indicando immediatamente il dischetto dopo un presunto contatto tra Bonny ed Heggem. Anche in questo caso viene chiamato all'on field review: l'attaccante dell'Inter cerca il contatto allargando la gamba, ma colpisce il difensore del Bologna. Chiffi se ne rende conto e dopo aver chiuso la revisione ammette: Il 14 dell'Inter non subisce alcun fallo. La gara - in conclusione - finisce con zero ammoniti, ma le decisioni sui falli e i contrasti sono abbastanza confuse".