Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso ed Angelo Di Livio. Riflettori puntati sulla 16ª giornata di serie A. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata due interviste, una esclusiva a Roberto Donadoni e l’altra a Fabio Cannavaro.
Focus su Juventus e Roma, che saranno protagoniste del match delle 20:45. Approfondimento anche sulla crisi della Fiorentina sempre più ultima in classifica. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa ai movimenti della Juventus, sempre a caccia di un centrocampista che possa aumentare la qualità del reparto.
La Roma invece ha bisogno di una punta centrale con Zirlzee in pole, con Tel del Tottenham, Raspadori dell Atletico Madrid e Beto dell’Everton possibili alternative. Spazio pure al Milan, che, anche complice l’infortunio di Gimenez, sta lavorando forte su Fulkrug del West Ham.