All-in di Massara: chi sono i due grandi obiettivi della Roma per l'attacco

La Roma sarà una delle grandi protagoniste del calciomercato di gennaio. Più delle altre squadre lì in vetta, il club giallorosso è chiamato a migliorarsi per restare competitivo anche per la lotta per il titolo. Deve ultimare un lavoro estivo rimasto incompleto con almeno due titolari in attacco. Ieri Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro la Juventus ha evitato ogni riferimento al calciomercato: "Non parlo di mercato". Ma la scorsa settimana il tecnico di Grugliasco aveva lanciato un primo avvertimento: "Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio".

Messaggio pubblico per destinatario privato. Per quel Frederic Massara che oggi per rinforzare l'attacco sta lavorando quasi esclusivamente su due nomi. Da settimane vanno avanti i contatti col Manchester United per Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna che nell'estate 2024 è volato in Premier League per 42.5 milioni di euro. L'olandese come tanti con la casacca dei red devils s'è un po' perso, ma oggi la sua valutazione non è poi scesa di tanto e comunque lo United non ha ancora dato il via libera alla cessione. C'è poi da fare i conti con la formula visto che la Roma non può definire quest'affare a titolo definitivo, ma solo in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Massara però continua a lavorarci e nel frattempo porta avanti i contatti per Giacomo Raspadori. Non due piste alternative, perché per Gasperini quest'ultimo è l'ala sinistra non arrivata ad agosto. L'attaccante della Nazionale a Madrid sta trovando meno spazio che a Napoli, vuole rientrare in Serie A anche perché il rischio continuando così è quello di perdere la maglia azzurra. Anche qui però ci sono incastri e conti non semplici da mettere a punto, c'è da convincere l'Atletico a dar via un giocatore acquistato solo pochi mesi fa. Però la Roma ci prova: ZIrkzee e Raspadori, Massara ha fatto all-in su questi due nomi.